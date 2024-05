Slovenec najstarejši županski kandidat

Beneški Slovenec Fabio Bonini (junija bo dopolnil 84 let) je najstarejši županski kandidat na junijskih občinskih volitvah v Furlaniji Julijski krajini. Bonini je bil od leta 1975 do leta 1990 že župan v občini Grmek. Sedaj se spet poteguje za to mesto z listo, na kateri med drugim kandidirajo tudi tamkajšnje kulturne delavke Donatella Ruttar, Dora Ciccone in Stefania Rucli.

Inženir Bonini je eden najbolj prepoznavnih slovenskih političnih in kulturnih delavcev v Benečiji. Kot župan in kot javna osebnost je bil vedno v prvi vrsti pri obrambi jezikovnih in narodnih pravic Slovencev na Videmskem, član kulturnih društev in Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Bil je tudi med ustanovitelji in predsednik društva Srebrna kaplja, ki združuje predvsem beneške upokojence.

Leta 1975 je na prvih županskih volitvah s svojo listo presenetljivo premagal tekmece, ki so zanikali slovensko prisotnost v Grmeku in Benečiji na sploh. Zaradi svoje pokončne drže je bil Bonini večkrat tarča napadov italijanskih nacionalističnih in desničarski krogov.

Najmlajša kandidatka v FJK je 24-letna Sara Tosolini, ki se za županski stolček poteguje v občini Treppo Grande. Junija bodo občinske volitve v 114 občinah naše dežele.