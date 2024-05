Na avtocestah v FJK se obeta gost promet

Zaradi praznika vnebohoda, shoda alpincev v Vicenzi in praznika motociklistov v Lignanu se od danes naprej na avtocestah družbe Autostrade Alto Adriatico obeta povečan promet. Za danes to napovedujejo na avtocestah A23 proti Palmanovi ter A4 proti Benetkam in Trstu. Jutri popoldne bodo možni zastoji na odseku Terraglio oz. razcepu med avtocestama A57 in A27, v nedeljo pa na A4 na odcepu za Latisano v obe smeri in še zlasti iz Trsta proti Benetkam. Informacije so na voljo na spletni strani www.infoviaggiando.it, aplikaciji Infoviaggiando in brezplačni številki 800 996099.