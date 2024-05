Pri Pivki opazili medvedko z mladiči in se ustavljali, da bi jo fotografirali

Koprske policiste so včeraj ob 15.52 obvestili, da so mimoidoči na cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico pri Mali pristavi opazili medvedko z mladiči. V njeni bližini naj bi se ljudje ustavljali, da bi jo fotografirali. Policisti so pregledali območje, vendar medvedke niso opazili.

Policisti so nato ob 20.36 prejeli nov klic o medvedki z mladičem, ki naj bi jo tudi fotografirali. Ponovno so preiskali območje, vendar je niso opazili. O prisotnosti medvedke z mladiči so obvestili tudi lovce, ki so pregledali območje.

Policisti prebivalce Male Pristave in sosednjih naselij Ribnica, Šmihel ter Narin, kljub temu, da je možnost srečanja z medvedko majhna, opozarjajo na pozornost in previdnost predvsem med sprehodi v naravi. Več o preventivnih nasvetih za varnost pri srečanju z medvedi pa tukaj.