Reševali krmarja in čoln brez nadzora

Včeraj okoli 16.30 so koprski policisti prejeli obvestilo, da je pred piranskim mandračem nekdo padel z gumenjaka, čoln pa da se vrti brez nadzora, poročajo Primorske novice.

Po prvih podatkih je voznik spregledal val, zato je padel s čolna. Voznik plovila, 23-letnik iz Ajdovščine, se ni poškodoval. Iz morja ga je rešil ribič, ki je bil v bližini, sporočajo s koprske policijske uprave.

Na kraj so napotili oba policijska čolna, P-08 in P-16. Patrulja s plovilom P-16 je priplula do gumenjaka in se z desnim bokom poskušala nasloniti na njegov bok, da bi se nanj vkrcal član posadke, ki bi prevzel nadzor nad plovilom in ga zaustavil. Plovilo so dejansko ustavili policisti Postaje pomorske policije s plovilom P-16. Eden od policistov je pri tem skočil na plovilo in ga ugasnil. Pri tem je bilo poškodovano plovilo P-16 in je trenutno neplovno. 23-letnik ima sicer dovoljenje za plovbo, znakov kaznivega dejanja policisti niso ugotovili, še dodajo na koprski policijski upravi.