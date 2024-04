Končuje se remont krške nuklearke

Redni remont Nuklearne elektrarne Krško (Nek) se po mesecu dni končuje, v elektroenergetsko omrežje jo bodo predvidoma znova začeli priključevati v sredo. Ob menjavi goriva, standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme so v remontu preverjali tudi vpliv staranja na komponente. Do priključitve lahko prihaja do hrupa ob sproščanju pare.

Ob začetku remonta so v Neku napovedali, da bo predvidoma trajal mesec dni. Danes točnega datuma priključitve v omrežje niso želeli napovedovati, a če ne bo zamud, je začetek vnovičnega priključevanja pričakovati v sredo.

Kot so v Neku objavili na svojih spletnih straneh, se lahko ob pripravah na ponovni zagon do vključitve elektrarne v omrežje občasno pojavlja hrup ob sproščanju pare iz sekundarnega oziroma nejedrskega dela elektrarne. Gre za pričakovan in neškodljiv pojav.

Postopek segrevanja temelji na dodajanju toplotne energije s pomočjo dveh obratujočih reaktorskih črpalk in traja okvirno en dan. Ko so parametri doseženi, jih vzdržujejo tako, da se zagotavlja ravnotežje med dovajanjem in odvajanjem toplotne energije črpalk. Ker v tej fazi sekundarni sistemi še ne delujejo, se toplotna energija odvaja s pomočjo izpusta pare preko razbremenilnih ventilov na glavnih parovodih, so pojasnili.

Osrednja aktivnost v sklopu remonta je bila po navedbah Neka menjava goriva za naslednji 18-mesečni obratovalni cikel, ki bo 34. po vrsti. V tokratnem remontu so zamenjali 53 gorivnih elementov, kar je tri manj, kot jih sicer. Zaradi lanske zaustavitve, do katere je prišlo zaradi puščanja cevovoda ob jedrski posodi, so namreč porabili manj goriva.

Ker gre za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi - januarja lani je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja do leta 2043 - so ob menjavi goriva in standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme velik poudarek namenili tudi preverjanju vpliva staranja na komponente, sisteme in strukture.

Izvedli so večja vzdrževalna dela, med drugim velik remont glavnega električnega generatorja, ter poskrbeli za tehnološke izboljšave, ki so po njihovih navedbah prav tako pomembne za jedrsko varnost ter razpoložljivost in dolgoročno obratovanje.

Vsa remontna dela vodijo in nadzirajo zaposleni v Neku, sodeluje pa več kot tisoč ljudi iz zunanjih podjetij in institucij. Vrednost remonta so ocenili na okoli sto milijonov evrov.