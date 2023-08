Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj skupaj z gorskimi reševalci posredovali na Mangartu, kjer se je poškodoval planinec, sicer tuji državljan. S helikopterjem so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo zaradi lažjih poškodb. Zdravniki so ugotovili, da se je udaril v obraz.