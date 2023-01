Reševali pohodnico v dolini Glinščice

V dolini Glinščice je malo po 12. uri stekla reševana akcija, pri kateri so sodelovali gasilci in gorski reševalci. Pohodnica, 51-letna ruska državljanka, ki že dvajsetletje živi na Tržaškem, se je odpravila do slapa, od koder pa se ni mogla več vrniti. Reka Glinščica je namreč zaradi padavin narasla in je ni mogla več prečkati. Poklicala je na pomoč. Dosegli so jo gorski reševalci, ki so jo privezali z vrvmi in ji pomagali, da se je izvlekla iz težav. Pospremili so jo do avtomobila. Posredovanje se je zaključilo malo pred 14. uro.