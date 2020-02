Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Rižota s škampovo kremo

Rižote so ponavadi zelo hvaležne jedi. Vsakdo jih sicer dela po svoje, in so tako raznolike, kot so testenine. Lahko jih pripravimo z morskimi sadeži, z najrazličnejšimi ribami, morskimi in sladkovodnimi, z zelenjavo, sedaj je primeren čas za rižoto s šparglji, divjimi in gojenimi, s svežim grahom, okusne so z mesom, s klobaso, ali samo s parmezanom. Riž se sploh zelo dobro ujema z raznimi siri, če hočemo močnejši okus, lahko pripravimo rižoto z gorgonzolo ali roquefortom, če nam je bolj všeč milejši okus, je tu na pr. sir robiola. Če bi moral izbirati med raznimi rižotami, bi bil v velikih težavah, a najbrž bi za zadnjo večerjo izbral rižoto s škampi. Prav dobro se spomnim prve rižote s škampi, ki sem jo kot otrok jedel v Opatiji, ob Kvarnerskem zalivu. Škampi so bili veliki kot mali jastogi, takrat jih je bilo še mogoče najti, riž pa je v mojem spominu bil nekoliko razkuhan in prav nič podoben lepim, mehkim rižotam, ki smo jih navajeni danes. A kljub vsemu, bila je ljubezen na prvi pogled, ali bolje na prvi zalogaj in traja vse do danes.

Ker pa navadno rižoto s škampi znamo pripraviti najbrž prav vsi, vam bom posredoval zanjo malo drugačen recept, za katerega potrebujemo:

(6 jedcev) 500 g riža (arborio ali vialone nano)

800-900 g škampov

jogurtov kozarček sladke smetane

100 g paradižnikove pasate

kozarček konjaka

strok česna

malo peteršilja

eno čebulo

eno steblo zelene

en korenček

eno limono

sol

poper

oljčno olje

Škampe očistimo, odstranimo glave in oklep ter črno črevesce na hrbtni strani.

Z glavami, oklepi, kleščami in jušno zelenjavo ter limoninim sokom skuhamo 2-3 litre juhe, ne pozabimo soliti. Če se vam ne da kuhati juhe, lahko skuhate juho z ribjo kocko. Ko je juha nared, odcedimo. Medtem smo prepražili česen v 4 do 5 žlicah oljčnega olja in ga zavrgli, v olje pa dali škampove repke: pustimo, da se pražijo nekaj trenutkov, nakar dolijemo konjak in pustimo, da izpari na močnem ognju. Sedaj lahko prilijemo paradižnikovo pasato in pustimo, da se kuha približno 6-7 minut. Odstavimo, vzamemo ven nekaj repkov, s katerimi bomo okrasili krožnike, v repke, ki so ostali, prilijemo smetano in s paličnim mešalnikom zmešamo tako, da dobimo gladko, a gosto kremo. Po potrebi dosolimo. V drugi posodi prepražimo 2 žlici drobno sesekljane čebule ali še bolje šalotke: čebula mora postekleniti, nikakor pa ne sme porjaveti. Sedaj lahko dodamo riž in ga prepražimo na olju, dokler ne postekleni, nakar znižamo ogenj in začnemo prilivati juho, ki smo pripravili s škampovimi oklepi in glavami. Deset minut pred koncem prilijemo v riž škampovo kremo in ob stalnem mešanju počakamo, da se riž skuha. Rižoto ponudimo okrašeno s sesekljanim peteršiljem in s škampi, ki smo jih prihranili.

Zraven seveda sodi kozarec mrzlega suhega belega vina.

Dober tek!

Ivan Fischer