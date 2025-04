Ropar pobegnil iz policijskih prostorov, nato pa še iz sodišča

Policisti so le uspeli ustaviti 41-letnega roparja, ki naj bi v Izoli septembra lani večkrat napadel starejše ženske in trmoglavo bežal. Njegov izkupiček znaša tri rope in tri tatvine, ki jih je zagrešil v dveh dneh, 24. in 25. septembra lani. Gre za državljana Hrvaške, ki ima na Hrvaškem tudi stalno bivališče.

Žrtve fizično napadal

V vseh obravnavanih šestih primerih je bil modus storilca enak: na ulicah starega mestnega jedra Izole se je približal žrtvam z zadnje strani, jih fizično napadel, na silo iztrgal torbo in ukradel denar, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Oškodovanke so se tudi telesno poškodovale, ker naj bi jih osumljen med ropom udaril. Nekatere naj bi tudi podrl na tla. Eno izmed žrtev je celo vlekel po ulici, vse dokler se ni pas torbice strgal, so razložili. Osumljeni je vsakič pobegnil s kraja. Identificirali so ga s pomočjo zbiranja obvestil, ogledov krajev kaznivih dejanj in pregledov posnetkov.

Razpisali so iskanje, da bi ga lahko zaslišali. Oktobra lani so ga v večernih urah izsledili na mejnem prehodu Sečovlje pri vstopu v Slovenijo in ga privedli v tamkajšnje prostore policije. Osumljeni pa je izkoristil trenutek nepazljivosti policistov in zbežal na Hrvaško.

Skočil je z okna in poškodoval službeni avtomobil

Na začetku aprila se je 41-letnik ponovno v večernih urah pripeljal v Slovenijo kot sopotnik v vozilu drugega hrvaškega državljana. Tokrat so ga našli na mejnem prehodu Dragonja. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kopru mu je odredil sodno pridržanje.

Poskusov bega ni bilo konec. 9. aprila je skočil skozi okno pisarne v prvem nadstropju sodišča. Pri padcu je poškodoval tudi parkiran službeni osebni avtomobil, last Okrožnega sodišča v Kopru. Policisti so ga izsledili in po približno 30 minutah prijeli v središču mesta. Preiskovalna sodnica je zanj odredila pripor.