Rumeno opozorilo podaljšali na ves jutrišnji dan

Civilna zaščita je današnje rumeno vremensko opozorilo, ki velja do polnoči, podaljšala še na ves jutrišnji dan. Razširili so ga tudi na zahodni nižinski pas, potem ko je danes veljalo le za vzhodnega in za obalne predele. Opozarjajo pred obilnimi ali zelo obilnimi padavinami, nevihtami, močnim vetrom in poplavljanjem morja.

Danes dopoldne so se medtem pojavljale močne padavine in so nastajali krajevni nalivi, toda o večjih nevšečnostih za zdaj, razen manjših krajevnih poplav na nabrežju, ki so nastale zaradi vode, ki je uhajala iz jaškov, ne poročajo. Morje med dopoldanskim plimovanjem v Gradežu za las ni doseglo nižjih predelov obale, pri čemer so bili na kraju prostovoljci civilne zaščite.

V prihodnjih urah se bo nadaljevala podobna vremenska slika z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, med katerimi bodo lahko tudi močnejši nalivi.

Jutri bo vreme podobno, zapihal bo zmeren do močan južni veter. Topleje bo.