Rumeno opozorilo v FJK

Civilna zaščita iz FJK je danes izdala rumeno opozorilo za ponedeljek zaradi izrazitega vremenskega poslabšanja. V vseh predelih opozarjajo možnost obilnih padavin in nastajanja neviht. Ponekod bodo lahko padavine zelo obilne in nevihte močne, so zapisali. Opozorilo bo začelo veljati opolnoči v noči na ponedeljek in bo trajalo do 24. ure.

V ponedeljek čez dan bodo plohe in nevihte v več sklopih zajele vso deželo. Vmes bodo lahko močne nevihte, je zapisala meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa. Količine dežja bodo obilne ali zelo obilne. V jutranjih urah bo ob morju zapihal okrepljen jugovzhodni veter.