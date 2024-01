Rupnik naj bi redovnici namerno zlomil prst

Niz pričevanj o domnevnih zlorabah jezuitskega patra Marka Rupnika, ki je pred leti poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, sedaj pa se sooča z resnimi obtožbami o spolnem, psihičnem in duhovnem nasilju, se nadaljuje. Z novinarko Federico Tourn, ki piše za dnevnik Domani, je anonimno spregovorila Pia (ime je izmišljeno), nekdanja članica Skupnosti Loyola.

Dejala je, da ji je Rupnik – pred meseci je bil izključen iz jezuitskega reda, zatem ga je v svoje vrste sprejela koprska škofija – namerno zlomil prst. Prošnjam, naj odneha, ni prisluhnil. Redovnici, ki je kasneje izstopila iz skupnosti, za katero so ob koncu minulega leta odredili razpustitev, se Rupnik ni opravičil, dejal ji je, da ima sedaj »trajni pečat Družbe Jezusove« in da je to »storil iz ljubezni«.

Zatem naj bi Rupnik in Ivanka Hosta, ki sta takrat vodila Skupnost Loyola, redovnici preprečila dostop do zdravstvene oskrbe in ji prepovedala, da bi o tem, kar se je zgodilo, spregovorila s komerkoli. Pia je povedala, da je Rupnik zase stalno pravil, da je »največji umetnik in največji pesnik te dežele«.

Med noviciatom so Pii in drugim redovnicam Rupnika vsilili za spovednika. Ker ni hotela govoriti z njim, je Rupnik zaklenil vrata sobe, v kateri sta bila, in ključ pospravil v žep. Pia je vztrajala pri molku, dokler je ni izpustil iz sobe, še navaja dnevnik Domani.