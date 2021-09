S klifa padel na plažo pet metrov nižje

Policisti Postaje pomorske policije Koper so bili včeraj okoli 20.30 obveščeni, da je s klifa v morje med Belim Križem in Izolo padel moški. Na kraj sta takoj odpluli dve patrulji policistov Postaje pomorske policije, s ploviloma P-08 in P-16.

Ob prihodu na področje Mesečevega zaliva v Strunjanu sta patrulji pričeli s policijskima ploviloma temeljit pregled terena s pomočjo svetlobnih naprav na plovilu. Ob 20.49 uri so pod klifom, pod Strunjanskim križem, opazili osebo, ki je negibna ležala na obali in klicala na pomoč. Zaradi nedostopnega terena s plovilom sta dva člana posadke skočila v morje in odplavala proti ponesrečencu. Takoj sta preverila stanje ponesrečenca in o tem obvestila policiste na plovilu, ki sta informacije o stanju osebe predala reševalcem. Policista sta ponesrečenca trenutno oskrbela, pri tem tudi ugotovila, da je ponesrečeni moški pri zavesti in poškodovan. Druga dva policista pa sta medtem pripravila plovilo za ponesrečenca in hkrati usmerjala reševalno ekipo, gasilce GB Koper, reševalce in policiste PPPiran na kraj do ponesrečenca.

Reševalna ekipa je na kraj prišla malo po 21. uri in oskrbela ponesrečenca. 54-letnega ponesrečenega moškega iz Dobrne so dali na nosila, policisti in gasilci GB Koper so ga prenesli po morju na policijsko plovilo. Zatem je bil nemudoma prepeljan do glavnega pomola v Izoli, kjer so ga ob 21.32 uri predali reševalni ekipi na kopnem, ki ga je odpeljala v SB Izola na nadaljnje zdravljenje. Njegova partnerka je kasneje v razgovoru pojasnila, da sta hodila po poti ob morju. Ker je bil mrak, sta si svetila z mobilnim telefonom, med hojo zgrešila smer in zašla do klifa. Mož, ki je hodil prvi, je zdrsnil po klifu približno 5 metrov in padel na kamnito plažo.