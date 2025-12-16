S pesmijo upora so se poklonili lonjerskemu maestru

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič že od svoje ustanovitve polni koncertne dvorane in športne hale povsod, kjer nastopi. Tokrat je bil na vrsti openski Prosvetni dom, in to ob prav posebni priložnosti: v nedeljo, 14. decembra, je namreč na Opčinah potekala proslava v spomin na pet žrtev Drugega tržaškega procesa, med katerimi je bil tudi Tomažič. S koncertom v prostorih društva Tabor pa se je zbor poklonil svojemu ustanovitelju in glasbeniku Oskarju Kjudru ob stoletnici njegovega rojstva (1925–2012).

Število sedežev v dvorani ni zadoščalo za občinstvo, ki se je zbralo, da bi lahko slišalo pesmi in spomine na lonjerskega maestra. Nabito polna pa ni bila le dvorana, temveč tudi oder, kjer so stale pevke in pevci TPPZ Pinka Tomažiča (dogodek se je med drugim odvijal na predvečer obletnice usmrtitve slovenskega narodnega heroja Tomažiča). Harmoniki, trobenta, kitari in baterija so kmalu najavile začetek proslave, ko je v Prosvetnem domu udarno zazvenela partizanska pesem.

»Če bi morali zbrati le dve pesmi, ki bi opisale tovariša Oskarja Kjudra,« je v imenu zbora dejala Rada Cergol, »bi to zagotovo bili Naglo puške smo zgrabili in Vstala Primorska. Naš pobudnik in dolgoletni zborovodja se je v mladih letih pridružil partizanom, ki, kot je sam poudarjal, se niso borili le proti okupatorju, ampak tudi za boljšo bodočnost,« je poudarila Cergol.

Prav ta načela je Kjuder želel prenesti tudi v novoustanovljeni TPPZ: »Vsak koncert je moral biti zaključena enota. Nismo le peli: imeli smo recitacijo, glasbeno spremljavo ... Obenem pa repertoar ni vseboval le partizanskih pesmi,« je dodala govorka. »Kjuder je jasno zagovarjal, da mora program združevati pesmi več narodov, ki se borijo za enake ideale, za katere so se borile tudi partizanke in partizani.« Program partizanskega zbora še danes vključuje pesmi v najrazličnejših jezikih, ki so nastale ob revolucijah in uporih na različnih koncih sveta.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku