Slovenski državni gozdovi so s pogorišča na Krasu do sedaj odstranili približno 2000 kubičnih metrov lesa. Prek javnega razpisa so pridobili tudi zunanja izvajalca del. Tako bodo lahko do 20. avgusta, ko se izteče rok Uprave za zaščito in reševanje, odstranili še preostalo lesno biomaso. Skupno gre za 5000 kubičnih metrov biomase. Potek odstranjevanja lesa na kraških požariščih si je s predstavniki Zavoda za gozdove in Slovenskih državnih gozdov danes znova ogledal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Darij Krajčič, so sporočili s pristojnega ministrstva.

Predstavniki zavoda so uspeli pridobiti večino posnetkov požarišč, ki bodo dobra podlaga za oceno škode. Kar z njih ne bo razvidno, pa bodo preverili na terenu, so pojasnili na ministrstvu.

Po zadnjih podatkih je požar na Krasu zajel približno 3600 hektarjev površin, od tega 2800 hektarjev gozdov. Ocena škode naj bi bila sicer zaključena do konca meseca.