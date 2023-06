S prihodnjim tednom bolj poletno vreme

Vlažen zrak, ki se že dalj časa zadržuje na območju Alp in občasno povečuje nestanovitnost, se bo ob koncu tedna postopno umaknil. S ponedeljkom ga bo dokončno izpodrinil subtropski anticiklon, ki se bo v prihodnjem tednu okrepil in zaobjel večji del Evrope. Vreme bo v prihodnjem tednu vse bolj stanovitno in poletno. Zmanjšala se bo tudi popoldanska nestanovitnost, medtem ko se bo ozračje tudi otoplilo. Najvišje dnevne temperature bodo od ponedeljka marsikje dosegale in presegale 30 stopinj Celzija. Toplo bo, sončno in stanovitno.

Ta teden pa bodo vremenske razmere še pod vplivom bolj vlažnega in nekoliko hladnejšega zraka, ki se zadržuje nad Alpami in onstran Alp in občasno pronica na južno stran. Danes in v prihodnjih dneh do vključno sobote bodo zlasti v popoldanskih urah v gorah nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod spuščale do nižin. Najmanj verjetne, vseeno pa jih ne gre povsem izključiti, bodo ob morju. Jutra bodo povečini sončna, več spremenljivosti pa bo v popoldanskih urah.

Stanovitnost se bo od sobote že postopno povečala. Najvišje dnevne temperature bodo ta teden do okrog 28 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju.

Od ponedeljka in večji del prihodnjega tedna se obeta povečini sončno vreme z manjšo možnostjo krajevnih popoldanskih vročinskih neviht v gorah. Iz dneva v dan bo bo ozračje bolj stanovitno in toplejše. Sredi prihodnjega tedna bo predvidoma že pritisnila nekoliko večja vročina.