Koprske policiste so včeraj ob 14.39 obvestili o nesreči na cesti, ki pelje od Lipice proti Sežani, v katero sta bila vpletena tovorno vozilo s prikolico in kolesar. Ugotovili so, da je 46-letni voznik tovornega vozila, državljan BiH z bivališčem v Postojni, prehiteval kolesarja in zaradi prekratke varnostne razdalje z desnim bokom prikolice trčil vanj. 65-letnega kolesarja, ki je padel, so prepeljali v bolnišnico. Sledi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.