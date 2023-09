Koprski policisti so včeraj ob 18. uri posredovali na Slavniku, od koder so prejeli obvestilo, da po tamkajšnjih travnikih vozita dve terenski vozili italijanskih registracij. Ustavili so 35-letnega in 22-letnega državljana Italije. Pri obeh so ugotovili kršitev Zakona o ohranjanju narave, po katerem so jima po 161. členu izrekli globo. Omenjeni člen obravnava lažje prekrške in je v primeru njegove kršitve predvidena globa od 40 do 100 evrov.