Sabotaža je bila na daljnovodu, ne pa na naftovodu TAL

Nemški časopis Die Welt je danes skupaj z medijem Business Insider poročal, da so nekatere rafinerije v Nemčiji marca več dni ostale brez nafte, ki k njim prihaja preko čezalpskega naftovoda TAL. Navedli so, da naj bi povod za to bila sabotaža črpalne postaje v okolici Tolmeča, ki naj bi privedla do začasne prisilne ustavitve dotoka nafte preko naftovoda v lasti konzorcija TAL, ki povezuje Trst z Nemčijo. Nemški rafineriji Miro v Karlsruheju in bavarska Bayernoil sta morali v času ustavitve dotoka nafte črpati iz svojih zalog.

Pri družbi SIOT, ki upravlja z italijanskim delom naftovoda, so nemško medijsko poročanje, v katerem je bilo govora o »napadu na naftovod«, označili za neosnovano. Pojasnili so, da jih je družba za distribucijo električne energije Terna 25. marca prosila, naj iz električnega omrežja začasno izklopijo črpalno postajo pri kraju Paluzza, da bi lahko odpravili posledice poškodovanega stebra daljnovoda. Popravila so se zaključila 29. marca. Pri konzorciju TAL, ki je lastnik naftovoda, pa so omenjali »navadno tehnično okvaro« in da o vplivu tretjih oseb ni mogoče govoriti.

Pri Terni so pojasnili, da so električno infrastrukturo poškodovale neznane osebe. Domnevno sabotažo preiskujejo pripadniki tržaške protimafijske direkcije, ki si skupaj s posebno enoto karabinjerjev (ROS) prizadevajo za razjasnitev okoliščin, v stiku pa so tudi z nemškimi varnostnimi organi.

Novinarji italijanskega oddelka RAI za Furlanijo - Julijsko krajino so v Karniji zbrali pričevanja o tem, da naj bi bila dva droga stebra visokonapetostnega daljnovoda prerezana z rezalnim gorilnikom, zaradi česar je steber izgubil stabilnost in se nagnil. Objavili so tudi fotografijo nagnjenega stebra. Sicer pa vzroki za to, kar vsaj na prvi pogled zgleda kot sabotaža, niso jasni, kot tudi ni znano, kdo bi bi se lahko skrival za takim dejanjem.