Sandersove rokavice ne le spletni, tudi dobrodelni hit

Podoba ameriškega senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa s pletenimi rokavicami na inavguraciji predsednika Josepha Bidna je kaj kmalu postala viralna, saj se je izkazala za idealen material za priljubljene memeje in je tako na vse mogoče šaljive načine obkrožila splet.

Sanders je v sredo naznanil, da so s prodajo raznega blaga, na katerem je njegova fotografija v rokavicah, razne dobrodelne organizacije v zadnjih petih dneh zbrale 1,8 milijona dolarjev. Sanders je različne izdelke, kot so majice, nalepke, puloverji in drugo z napisom »Predsedujoči Sanders« prejšnji četrtek dal naprodaj na svojo spletno stran. Prve pošiljke so pošle v pičlih 30 minutah. Celoten izkupiček prodaje je namenil dobrodelnim organizacijam.