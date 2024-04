Sesljanski zaliv brez gostinstva čaka na poletje

»Vsako leto obljubljajo spremembe. Na srečo ostaja morje vedno enako.« Tako sta nam posvojena Sesljančana Ilde in Cesare opisala vsakoletne premike v Sesljanskem zalivu med našim torkovim obiskom zaliva in bližnjega naselja Portopiccolo. Nekaj novosti se letos res obeta, druge pa bi si krajani želeli. O tem smo se prepričali, ko smo po-velikonočno premirje izkoristili za nadaljevanje niza reportaž o tržaški obali.

V Sesljanu stanje vsekakor ni primerljivo miramarsko-barkovljanskemu, kjer je jesensko neurje povzročilo veliko gmotno škodo. Sončen dopoldan po močnih nalivih je marsikdo izkoristil za sprehod ob morju in sončenje, o gnečah pa ni bilo ne duha ne sluha. Parkirišča, ki so med poletno sezono plačljiva, so brezplačna in v veliki meri prazna. V zalivu tudi ni še bilo na spregled gostinske ponudbe. Razpis za štiri koncesije za oskrbo s hrano in pijačo v zalivu, po domače razpis za štiri kioske, je bil objavljen pred nedavnim, Občina Devin - Nabrežina pa sprejema vloge še do torka, 9. aprila. Koncesije bo občinska uprava dodelila za največ 120 dni, predvidoma od maja do oktobra. Upravitelji bodo z letošnjim razpisom imeli pravico do koncesije tudi v naslednji sezoni, kar se dogaja prvič.

»Tovarna« Castelreggio

Tudi bari kopališč so še zaprti. V kopališču Castelreggio se medtem upravitelji strumno pripravljajo na novo poletno sezono. Na ograjah kopališča so izobešeni letaki, na katerih oznanjajo odprtje bara 15. maja, začetek kopalne sezone pa 1. junija, »kot predvideva razpis iz leta 2023 in njegovo podaljšanje za leto 2024«. Prevod letaka v slovenščino in druge jezike je sicer malo šepav (»tovarna Castelreggio«, »servis bar«), marsikatero delo ostaja nedokončano. Naš obisk so spremljali zvoki svedrov in fleksaric v objektu med plažo in cesto. Na plaži, ki je deloma ograjena, a vseeno dobro obiskana, čakajo kupi novega kamenja na razporeditev po območju. Jesenska neurja niso prizanesla nobenemu kopališču, tudi tukaj je zato treba nadomestiti material, ki ga je odnesla narava.

