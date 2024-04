Slovenija bi odprla konzulat na Reki

Slovenija razmišlja o odprtju konzulata na Reki, je danes med obiskom na Hrvaškem razkril minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Minister se je na Reki in v Lovranu sestal s predstavniki tamkajšnje slovenske manjšine ter napovedal nekaj načrtov za spopadanje z njihovimi izzivi.

»Velik razmislek gre v smeri odprtja konzulata na Reki, ki bi bil izjemna dodana vrednost za delovanje naših društev in za Slovenijo kot tako. Nenazadnje imajo tudi druge okoliške države tukaj odprte konzulate,« je izjavil Arčon po srečanju s predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem.

»Zelo cenim in spoštujem vse tiste prostovoljke in prostovoljce, ki delajo v naših društvih, ki ohranjajo slovenski jezik in kulturo,« je še dodal. Predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem so ministra seznanili s svojim delovanjem in izzivi, s katerimi se spopadajo.

Po popisu prebivalstva iz leta 2021 na Hrvaškem uradno živi 7729 Slovencev, kar je za okoli 30 odstotkov manj kot po popisu prebivalstva iz leta 2011. Nekateri sicer ocenjujejo, da nazadnje ni bilo popisanih skoraj 4000 Slovencev.