Sandiju Curku nagrada Državljan Evrope

Evropski parlament je danes razglasil dobitnike nagrad Državljan Evrope za leto 2023. Med 38 dobitniki iz 25 držav članic je tudi poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk za projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem, ki so zaradi ruske agresije na Ukrajino izgubili vse, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Sandi Curk je uradu vlade za oskrbo in integracijo s koordinacijo pomagal poskrbeti za namestitev 120 ukrajinskih beguncev. Skrbel je za namestitev mater z mladoletnimi otroki v Postojni, so pojasnili.

Za nagrado ga je predlagala evropska poslanka Ljudmila Novak ob podpori še šestih poslank in poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije Romane Tomc, Franca Bogoviča, Milana Brgleza, Matjaža Nemca, Irene Joveve in Klemna Grošlja.Nagrado sta v preteklih letih med drugim prejela pisatelja Boris Pahor in Alojz Rebula.

V Evropskem parlamentu dodajajo, da je bila njegova vloga koordinatorja med lokalnim okoljem, državnimi institucijami in uradom v začetku vojne nepogrešljiva tudi v drugih slovenskih občinah. Poudarjajo, da projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem predstavlja evropsko solidarnost in temelji na skupnih evropskih vrednotah. Hkrati projekt predstavlja tudi tesnejše povezovanje med evropskimi narodi in izkazuje veliko stopnjo solidarnosti državljanov EU do žrtev vojne v Ukrajini.