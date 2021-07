Sardinija v plamenih

Severno od mesta Oristano, ki leži na zahodni obali Sardinije, že več kot 60 ur divjajo požari, ki so doslej uničili 20.000 hektarov površin, do nedelje pa so iz njihovih domov pa morali evakuirati kar 1500 ljudi. Uničenih je več hiš, ogrožene pa so tudi številne divje živali, je sporočila italijanska civilna zaščita. Najbolj ogroženo je mesto Porto Alabe na sardinski zahodni obali med Oristanom in Algherom.

»Gre za katastrofo brez primere,« je razmere opisal vodja deželne vlade Christian Solinas, ki je zaradi požara na Sardiniji razglasil tudi izredne razmere. Gašenje otežuje močan veter, ki razpihuje ognjene zublje.

Gasilska letala na območjih, kjer divjajo požari, spuščajo vodo nad ogenj, ki se je že praktično povsem približal hišam. S požarom se sicer bori okoli 7500 gasilcev.

Italija je zaprosila za pomoč v okviru evropske civilne zaščite in Francija in Grčija sta se na poziv že odzvali. Na območje sta poslali po dve svoji gasilski letali. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa je sporočil, da so v stalnem stiku z italijanskimi oblastmi, če bo potrebna še dodatna pomoč.

Goreti naj bi začelo v petek pri Bonacardu, kjer je po prometni nesreči zagorel avto, močan široko pa je zublje ponesel proti bližnjemu gozdu, od koder so se bliskovito razširili na večje območje. Kljub vztrajnim prizadevanjem gasilcem še ni uspelo obvladati požara.