Limke in gaserji so tisti mladi v Sloveniji, ki jih mladi, ki se čutijo večvredne pripadnike večinskega naroda, prezirajo zaradi njihove nacionalnosti ali socialnega statusa oziroma razreda, iz katerega prihajajo. Limka in gaser torej nista nevtralni besedi, ampak sta zmerljivki, beremo v tedniku Mladina, ki izpod peresa Stanke Prodnik kritično ocenjuje oddajo Fokus na POP TV.

V rubriki, ki je posvečena kritičnim ocenam televizijskih oddaj, beremo, da sta limke in gaserji besedi, s katerima o nekom ali nekomu povedo, da jih pač prezirajo. Podobno, kot vedno, boli Slovence v Italiji zmerljivka ščavi, čeprav je stara že skoraj tisoč let. Ali bi se morali zamejci nanjo navaditi? Nikakor ne.

»Če imate najstniške otroke, potem ste zelo verjetno za limke in gaserje že slišali. To so mladi, pripadniki balkanske subkulture, ki ’furajo’ poseben modni stil: trenirke, zelo oprijete hlače ali kavbojke, superge točno določenih blagovnih znamk.« Kako si torej sploh razlagati ta nenavadni medijski poskus, da bi ti dve zmerljivki v Sloveniji naredili za normalni besedi, piše še v Mladini. Tudi beseda »ščavo« ne sme nikoli postati normalna beseda.