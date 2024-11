Schengen vse bolj krhek

Zaščita mej je v zadnjih mesecih postala ena izmed glavnih skrbi, če ne že glavna, številnih vlad po celem svetu. Včeraj je za dodatnih šest mesecev svoje notranje meje, ki »gledajo na balkansko pot« zaščitila Avstrija. Odločitev ni nobeno presenečenje, saj je Dunaj uvedel nadzor na slovenski in madžarski meji že leta 2015, na vrhuncu begunske krize. Od takrat pa ga na vsakih šest mesecev podaljšuje. Pred tem je prejšnji mesec avstrijska vlada podaljšala tudi kontrole na meji s Češko in Slovaško do 15. aprila 2025.

V Italiji so pred tem že napovedali, od notranjega ministra Mattea Piantedosija do zunanjega Antonia Tajanija kot tudi predsednika Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrige, da bo nadzor na meji s Slovenijo trajal tudi po 21. decembru, ko se izteče zdajšnja uredba, ki predvideva »začasne« kontrole na meji. Schengenski režim so v ponedeljek dodatno zamrznili tudi Norvežani. Meja pa je ob gospodarstvu glavna tema agende novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je že imenoval Toma Homana na mesto t. i. carja mej, ki bo zadolžen za vse oblike deportacij tujcev, ki so nezakonito v ZDA.

Nadzor na notranjih mejah ob Avstriji izvajajo tudi Nemčija, Danska, Francija, Švedska in Slovenija. Nizozemska bo 9. decembra začela izvajati poostren nadzor na meji z Belgijo in Nemčijo. Nekdanji revolucionaren schengenski režim je v tem trenutku le bled spomin.

