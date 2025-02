SDGZ uveljavlja svojo reprezentativnost

Slovensko deželno gospodarsko združenje je prvič uveljavilo svojo reprezentativnost stanovskega združenja, primerljivo s tisto, ki jo imajo nacionalne stanovske organizacije, potem ko je pred skoraj štirimi leti prejelo zadevno priznanje paritetnega odbora v sklopu zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001. Pred tednom dni so namreč pri SDGZ prejeli potrditev, da lahko za druga podjetja vodijo t. i. Nacionalni elektronski register sledljivosti odpadkov RENTRI, kar je bilo doslej v pristojnosti le stanovskih združenj, ki imajo nacionalni značaj (npr. Confcommercio, Confindustria ipd.). Podjetja oz. združenja so se morala v omenjeni register vpisati do srede, 12. februarja, vpis pa je bil obvezen za povzročitelje nevarnih in nenevarnih odpadkov in obrtnih oz. industrijskih dejavnosti z več kot 50 zaposlenimi, dalje za profesionalne prevoznike odpadkov, upravljavce obratov za predelavo odpadkov ter trgovce, posrednike z odpadki in združenja podjetij. Prav tako je vpis predviden tudi za povzročitelje nevarnih in nevarnih odpadkov z enajst do 50 zaposlenih oz. z do deset zaposlenimi ter za prevoznike odpadkov za lastne potrebe.

Prvič se je zgodilo, da so pri SDGZ uveljavili priznanje na podlagi 22. člena zaščitnega zakona št. 38/2001, ki govori o sindikalnih organizacijah in dejavnostih ter predvideva razširitev pravic, ki jih zakon priznava združenjem in organizacijam, ki so članice najbolj reprezentativnih sindikalnih konfederacij na vsedržavni ravni, tudi na sindikalne organizacije in stanovska združenja, ki opravljajo svoje dejavnosti pretežno v slovenskem jeziku in ki imajo, zaradi svoje velikosti in razširjenosti na območju, kjer veljajo določila zaščitnega zakona, znotraj slovenske manjšine predstavniški značaj. O tem se mora izreči Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine, ki je to reprezentativnost tako SDGZ kot Kmečki zvezi priznal na seji preteklega 11. junija 2021. Zdaj lahko podjetja pooblastijo SDGZ, da namesto njih vodijo register sledljivosti odpadkov, kar direktor združenja Andrej Šik in član organizacijskega tajništva Borut Sardoč označujeta za pomemben precedens, kar se tiče prihodnosti, pa bodo razmislili, na katerem področju še uveljaviti reprezentativnost, pri čemer se omenja področje pomoči v davčnih zadevah, kot npr. pomoč pri prijavi dohodnine ali dejavnost patronata.