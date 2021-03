Sedemdesetletnika v pričakovanju cepiva

Včeraj smo poročali, da so v Italiji v kampanji cepljenja »pozabili« na 70-letnike. Kaj o tem menita ladjedelniški inženir Franco Cossutta in nekdanji doberdoski župan Mario Lavrenčič. Intervjuja objavljamo v celoti.

Franco Cossutta: Res nismo še stari 80, a tudi veliko mlajši ne

Sputnik V pravijo, da je v redu, a kaj, ko ga evropska agencija ni odobrila. Ne vem, kako to, da Madžarska kar gre naprej s tem cepivom, saj ni važno. To je Orban, suverenizem. Ampak jaz se s tem ne bi cepil, konkretno. Ker če ga pristojna ustanova ni odobrila ...

Mario Lavrenčič: Morali bi se umiriti in spoštovati pravila

Nekdanji doberdobski župan Mario Lavrenčič je star 76 let. Predseduje sekciji ANPI-VZPI Jože Srebrnič iz Doberdoba.

Kako komentirate to, da vaša starostna skupina še ni prišla na vrsto za cepljenje?

Mislim, da bi morali za to poskrbeti malo prej. Če pogledamo, kaj pravijo znanstveniki, je ravno starost tisti faktor, ki najbolj vpliva na potek bolezni covid-19, če seveda izvzamemo ljudi, ki imajo druge težke bolezni. Zato mislim, da bi morali če že ne prej, vsaj istočasno z drugimi prioritetnimi skupinami cepiti tudi ljudi od 66. do 79. leta.

Na to sicer vpliva tudi omejena količina razpoložljivih cepiv.

Že, že. Slišim tudi ogromne debate v medijih, da »je treba pohiteti«, ampak če cepiva ni ... Ni kaj. Zdi pa se mi, da je Evropska agencija za zdravila zelo stroga pri svojih postopkih. Že v ZDA ali Združenem kraljestvu je nekoliko drugače, to smo videli. Oni so že odobrili AstraZeneco, ko smo mi še čakali, in so tačas cepili čim večje število ljudi z enim odmerkom. Mi smo tisti, ki očitno spoštujemo vsa pravila, ampak smo potem nekoliko prikrajšani.

Se boste cepili, ko bo to možno?

Seveda. Nimam absolutno nobenih pomislekov nad cepivi. Zdi se mi nujno, da se cepimo, ne le proti covidu-19, ampak tudi proti drugim boleznim. Ne nazadnje so cepiva že rešila bogve koliko življenj v tem zadnjem obdobju.

Se nameravate prijaviti takoj?

Takoj. Čim bo mogoče. Zdaj ni kaj se silit, treba je počakati. Nasploh mislim, da bi morali biti vsi malo bolj umirjeni in spoštovati pravila, četudi se z njimi mogoče ne strinjamo.