»Sem zagrizen podpornik jezikovne raznolikosti«

Na vprašanje, če je pred besedo »kandidat« na mestu še pridevnik ‘potencialni’, se Massimo Moretuzzo, okrog katerega je vrste strnila leva sredina, odzove s smehom. »Koalicijsko omizje me je predlagalo za kandidata, sedaj bodo morale predlog interno potrditi posamezne politične sile koalicije,« je včeraj povedal 46-letni Furlan, ki je bil v deželni svet Furlanije - Julijske krajine izvoljen leta 2018 z listo Pakt za avtonomijo.

Dogovor o kandidatu, ki se bo na deželnih volitvah pomeril z aktualnim predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo, je torej pod streho, naslednji korak je usklajevanje za oblikovanje skupnega programa. »Recimo, da smo na dobrem,« ocenjuje Moretuzzo.

Na prvem srečanju, kjer se je leva sredina pogovarjala o deželnih volitvah, bilo je še pred božičem, ni bilo predstavnikov Gibanja petih zvezd, ker so se še odločali, če bi se na volitvah predstavili s svojim kandidatom. Petozvezdaši so naposled sklenili, da prisedejo k levosredinskemu omizju, saj so bili prisotni na četrtkovem sestanku v Basilianu pri Vidmu, kjer je padla odločitev za Moretuzza.

»Iskali smo široko koalicijo«

Da bi G5Z lahko podprlo Moretuzza, je pred dnevi namignil že nekdanji minister, Tržačan Stefano Patuanelli. Moretuzzo je o G5Z dejal, da so v deželnem svetu dobro sodelovali v opoziciji in da je zato prevladala želja po tem, da bi iz različnosti naredili bogastvo. »Toda prava koalicija bo z državljani in državljankami FJK, s civilno družbo. Tega si močno želim,« je povedal.

»Pri Paktu za avtonomijo smo se dali na razpolago, da bi skupaj razmislili o možnosti oblikovanja široke koalicije, ki bi se predstavila kot alternativa desni sredini oz. Fedrigi,« je Moretuzzo obnovil etape, ki so pripeljale do izbire nosilca levosredinske koalicijske liste. To se je zgodilo zatem, ko so različne politične sile – v bistvu vse razen t. i. sredinskega zavezništva Akcija-Živa Italija –, ki v iztekajočem se mandatu sedijo v opozicijskih klopeh, sprejele ta predlog.

»Za jezikovni pluralizem«

Zase Massimo Moretuzzo pravi, da je zagrizen podpornik jezikovnega pluralizma. »Jezikovna in kulturna različnost je ena izmed najbolj izstopajočih značilnosti naše dežele,« je ocenil. V klopeh deželnega sveta sedi blizu deželnega svetnika Slovenske skupnosti Marka Pisanija, pred njim pa je bil z ramo ob rami z Igorjem Gabrovcem, ki pa je bil junija lani izvoljen za devinsko-nabrežinskega župana in je mesto prepustil strankarskemu kolegu. »Jaz v deželnem svetu govorim furlansko, onadva pa slovensko,« je izpostavil.

