Seminar za slovenske šolnike v Italiji se prvič začenja v Benečiji

Letošnji 59. jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične šole v Špetru na Videmskem prinaša pomembno, lahko bi rekli tudi prelomno novost. Seminar se bo namreč letos prvič v svoji zgodovini začel na Videmskem, saj bo uradno odprtje potekalo v torek, 3. septembra, z začetkom ob 10. uri v gledališču Ristori v Čedadu. Doslej se je seminar namreč vselej začenjal najprej v Trstu, od 90. let prejšnjega stoletja pa po prizadevanjih takratne pedagoške svetovalke Andreje Duhovnik Antoni in pokojne vodje službe za mednarodno sodelovanje pri slovenskem ministrstvu za izobraževanje Viljane Lukas tudi v Gorici. Kljub nekaterim poskusom v preteklosti pa do odprtja seminarja na Videmskem ni prišlo. To vse do letos, ko se je namera uresničila, kar se lahko prav gotovo označi za simbolno dejanje.

Letošnji seminar bo v veliki meri posvečen vprašanju jezika oz. jezikov, bralne pismenosti, iskanja virov, motivacije in pomena knjig. To že na odprtju, ki se bo začelo z nagovorom vodje Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino Igorja Giacominija in direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) Vinka Logaja, medtem ko bo višja svetovalka za slovenske šole v Italiji Lara Pižent orisala letošnji program.