Septembrsko poletje se bo nadaljevalo kar nekaj časa

Anticiklon, ki se je občutno okrepil nad večjim delom Evrope, bo kot kaže, vztrajal vsaj do sredine meseca in nam do tedaj zagotovil septembrsko nadaljevanje poletja. Povečini bo sončno in za ta čas prijetno toplo. Postopno in delno naj bi po zdajšnjih izračunih anticiklon začel slabeti v začetku prihodnjega tedna, ko naj bi se malo povečala občasna krajevna nestanovitnost zlasti v gorah. Do prehoda vremenske fronte pa naj bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo sredi meseca.

V tem tednu bo povečini sončno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah do okrog 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.

Od nedelje se bo nadaljevala podobna vremenska slika, postopno pa se bo v gorah povečala možnost posameznih krajevnih neviht. Še vedno bo za ta čas prijetno toplo.

Sredi meseca, okrog 15. septembra, kaže na morebiten prehod vremenske fronte. Ob njej bi lahko prišlo do poslabšanja s padavinami in ohladitvijo.