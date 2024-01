Sezona popustov v času praznih denarnic

Italija je danes uradno vstopila v sezono zimskih popustov. Po napovedih združenja Confesercenti bo vsak italijanski potrošnik v naslednjih tednih v povprečju zapravil 267 evrov, trošenje pa bo primerno časom, se pravi manj impulzivno in bolj načrtno. Posledično naj bi bil ustvarjen promet bistveno nižji kot v preteklosti: do največ 4,5 milijarde evrov v primerjavi z več kot 5 milijardami v predpandemskih časih.

Združenja potrošnikov in trgovcev se tudi letos sprašujejo, ali je smiselno, da se čas popustov začne po praznikih, ko so denarnice bolj ali manj prazne, in ne tako zelo daleč od novembrskih akcij v okviru priljubljenega črnega petka.

V trgovinah z oblačili dodatno izpostavljajo tudi posledice podnebnih sprememb: precej mile temperature v zadnjih mesecih so skoraj prepolovile prodajo jesensko-zimskih kolekcij, kar pomeni, da se cene znižujejo, potem ko trgovci niso imeli prave priložnosti prodajati oblačila po polni ceni. Ponovno je aktualna zahteva, naj se začetek popustov odložil za nekaj tednov.

Po podatkih državnega združenja potrošnikov bodo letošnji popusti višji od lanskih. Oblačila bodo v povprečju za 20,4 % bolj poceni, kar osem od desetih italijanskih potrošnikov se bo najraje podalo v trgovino, polovica pa jih bo vseeno kaj kupila tudi prek spleta.