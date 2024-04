V Novi Gorici avtomobil na prehodu za pešce podrl 65-letnico

Novogoriški policisti so danes ob 9.13 prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je pripetila v Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Voznik avtomobila je zbil peško, poročajo Primorske novice.

Po prvih ugotovitvah je 65-letna peška pravilno prečkala na označenem prehodu za pešce skupaj z njenim partnerjem. Ko sta bila oba na prehodu za pešce je z osebnim avtomobilom po Ulici Gradnikove brigade iz smeri Ulice dr. Karla Lavriča peljal 81-letni voznik, ki je spregledal peško in vanjo trčil s prednjim levim delom vozila. Slednja se je v trčenju hudo poškodovala in je obležala na vozišču. Kasneje so jo zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici. O nesreči s hudimi telesnimi poškodbami so policisti obvestili pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).