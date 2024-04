Na Kobariškem se je poškodoval 22-letni motorist iz Italije

Včeraj, nekaj minut pred 16. uro, so novogoriški policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je pripetila v naselju Idrsko na Kobariškem, kjer se je poškodoval 22-letni motorist iz Italije. Ta je vozil skozi vas Idrsko proti Tolminu. Tik pred koncem naselja je dohitel neznano vozilo, ki je počasi vozilo pred njim in ga spregledal. Posledično je močno zavrl in izgubil nadzor nad motornim kolesom ter padel po vozišču. Poškodoval si je obe nogi. Na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga odpeljali do nekdanjega mejnega prehoda Robič, kjer so ga prevzeli reševalci iz Italije in ga odpeljali v bolnišnico. Zoper mlajšega motorista iz Italije bodo policisti izpeljali hitri postopek z odločbo zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa.