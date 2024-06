Silovita nevihta z nalivom nad Tržaškim zalivom

Iz Slovenije medtem poročajo, da ponekod plohe in nevihte ovirajo promet. »Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti,« opozarjajo na portalu promet.si. »V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano,« so zapisali.