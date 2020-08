Škandal INPS tudi na Južnem Tirolskem

Škandal o prošnjah politikov na zavod INPS za finančno pomoč v višini 600 evrov v času koronavirusa je prizadel tudi Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP). Afera je »odnesla« podpredsednika bocenske pokrajine Arnolda Schulerja (na njegovo mesto je bila imenovana Waltraud Deeg), Helmut Tauber pa je moral odstopiti z mesta predsednika pokrajinske zakonodajne komisije. Shuler in Tauber, ki sicer ostaneta pokrajinska svetnika, sta bila za eno leto izključena iz SVP, medtem ko je stranka »oprostila« Gerta Lanza, za katerega je vlogo na INPS po napaki posredoval njegov sodelavec.

Stranka pokrajinskega predsednika Arna Kompatscherja se je pri ukrepih odločila za kompromis, potem ko je članstvo glasno zahtevalo strožje ukrepe za vse vpletene v to afero. Pokrajinski svetniki v Trentu in Bocnu so istočasno tudi deželni svetniki in jim torej pripada plača deželnih svetnikov, ki - kot vemo - ni ravno nizka. Vlogo na INPS je posredoval tudi vodja južnotirolskega gibanja Team K Paul Köllensperger, proti kateremu pa niso sprejeli nobenih ukrepov in ostaja na svojem mestu.

Škandal je na vsedržavni ravni izbruhnil na straneh dnevnika La Repubblica, ki je po opozorilu glavnega direktorata za preprečevanje goljufij zavoda INPS, razkril, da je za pomoč zaprosilo pet parlamentarcev in okrog 2.000 deželnih in občinskih svetnikov ter odbornikov iz vse Italije. Zakonito, a etično in moralno zelo sporno.