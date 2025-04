Škof Štumpf po smrti papeža pričakuje kratek konklave

Koprski škof Peter Štumpf pričakuje, da bo konklave za izvolitev naslednika pokojnega papeža Frančiška kratek. Ob tem je nekatere namige, da bi lahko novi papež prišel z afriške ali azijske celine, danes za STA ocenil kot možne. Slovenski škofje še niso sprejeli odločitve, kdo bo potoval v Vatikan na papežev pogreb, je dodal Štumpf.

Kot je ob robu novinarske konference Foruma za dialog in mir, ki bo 14. junija v Kopru, še dejal Štumpf, sicer tudi podpredsednik Slovenske škofovske konference, prav tako še ni jasno, kakšno vlogo pri pogrebnih slovesnostih bo imela slovenska cerkev.

Bo pa na škofijski ravni v nedeljo, 4. maja, ob 19. uri v koprski stolnici maša zadušnica za umrlega papeža, ki bo hkrati tudi prošnja za novega papeža. Kot je povedal Štumpf, so bile vse župnije vabljene k molitvi za papeža, vsi župniki pa k temu, da zanj vodijo sveto mašo. Drugih aktivnosti v povezavi s sobotnim pogrebom zaenkrat na koprski škofiji še niso sprejeli.

Glede naslednika Frančiška je koprski škof dejal, da osebno nima favorita. Želi si predvsem, da bi Bog čim prej namenil novega pastirja cerkve, za kar tudi verjame, da se bo zgodilo. Kdo bi lahko postal novi papež, ni želel napovedovati. Ugibanj, da bi lahko prišel z azijske ali afriške celine, pa »ne ocenjuje kot pretirano revolucionarne«.

»Namigi so čisto normalni. Vemo, kje so težišča cerkve danes. To ni več Evropa, to so azijske dežele,« je dejal Štumpf. Spomnil je tudi na katoliške kristjane v Severni Ameriki in Afriki, ki jo je ocenil za zelo močno. »Ne samo, kar se tiče porasta števila vernikov, ampak tudi kulturološko in teološko,» je dodal.

Frančiškov naslednik bo imel veliko obveznosti in izzivov. Čakajo ga številni obiski, ne le vernikov, temveč tudi svetovnih voditeljev, pravi škof Štumpf. »Potovati bo moral do teh svetovnih voditeljev, pri katerih zdaj trepetamo, kaj nam bodo ušpičili. Nagovoriti bo moral te voditelje,« je dejal.

Kot je še opozoril opozoril, svet trepeta v krču mnogih vojn, napetosti in konfliktov. »Kar papež pove, kako ta sporočila podaja, h komu gre, vse to odmeva v svetovni javnosti in ima tudi določene posledice,» je še opozoril škof Štumpf.