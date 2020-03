Slokar izvoljen v »prazno škatlo«

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je na današnji seji izvolil svetnika Lige Danila Slokarja v Sklad za Trst. Slokar prevzema mesto Piera Camberja, ki po novembrski pravnomočni obsodbi ni več deželni svetnik. S kolikim denarjem razpolaga Sklad za Trst, kdo je v njem in ali bo sploh še deloval, je uganka.

»Prav lepa vprašanja postavljate,« se je po telefonu zasmejal Piero Camber, ki je bil v Sklad za Trst izvoljen pred sedmimi leti. »Ko so me izvolili, sem šel na tržaško prefekturo, da bi izvedel, kako naj bi stvar delovala. Sprejeli so me, kako naj rečem, z olikanimi nasmeški ... Tako da če vprašate mene, vam povem, da se Sklad ne sestaja vsaj sedem let. Rekel bi, da je le še fiktivna zadeva.«

Tudi Slokar ne ve, kdo so njegovi člani in predvsem s kolikim denarjem razpolaga. »Morda bo dovolj za eno večerjo,« se je pošalil.