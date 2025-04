Raziskovanje in pozornost na slovenski jezik

Za Slovenski raziskovalni inštitut, ki je lani s številnimi dogodki obeležil 50 let delovanja, se začenja novo obdobje. Na občnem zboru, ki je bil v sredo v Ukvah, je dobil novo vodstvo, predvsem pa naj bi letos vendar prišlo do težko pričakovane selitve v Narodni dom pri Sv. Ivanu, torej v predel Trsta, ki je za Slovence v Italiji strateško pomemben, saj se tam nahajajo slovenske višje srednje šole in torej »ves naš intelektualni potencial«, kot je izpostavila predsednica Slorija Sara Brezigar. To selitev vidijo pri Sloriju kot izjemno priložnost in prav v luči izziva, da bi v novih prostorih v sodelovanju s šolami in drugimi subjekti še bolj pomagali slovenski skupnosti in ustvarili nekaj uspešnega, so v prejšnjih letih tudi gradili svojo ekipo.

Veliko skrb pri Sloriju namenjajo slovenskemu jeziku in njegovi promociji, predvsem v okviru skupine Slori Jezik (a ne samo), ki uspešno deluje že pet let in tesno sodeluje tudi s Centralnim uradom za slovenski jezik pri Deželi FJK. Med drugim nudijo jezikovno-tehnološke storitve (naj spomnimo na portala SMeJse in Jezik na klik), promovirajo rabo slovenščine - eden novejših projektov je PosluJEMO v slovenščini -, si prizadevajo za standardizacijo terminologije na različnih področjih (temu je namenjen tudi Interreg projekt CrossTerm), sodelujejo pa tudi s šolami. Novost je projekt, namenjen dijakinjam in dijakov, ki ga je podprla Dežela FJK in katerega cilj je krepitev jezikovnih kompetenc in spoznavanje pojavov slovensko-italijanskega jezikovnega stikanja. Tudi sicer je šolstvo eno od tistih področij, na katera so pri Sloriju izredno pozorni, podobno velja tudi za mlade, kar pa bo še bolj prišlo do izraza, ko bo svetoivanski Narodni dom zaživel kot večnamensko središče in predvsem dijakom ter študentom omogočal kakovostno preživljanje prostega časa v slovenskem okolju. Prav mladim bo med drugim Slori tudi na letošnjem Slofestu posvetil nekatere dejavnosti.