Slori popoldne predstavlja novo gradivo za pouk slovenščine

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) vabi na predstavitev izsledkov projekta Vsebinska, funkcionalna in estetska aktualizacija jezikovnega portala SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik, ki bo danes ob 17.30 na aplikaciji ZOOM (povezava je na voljo na smejse.it).

SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik je zbirališče orodij, gradiv in informacij za razvoj sporazumevalnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku. Namenjen je različnim ciljnim skupinam (od predšolskih otrok do odraslih uporabnikov, od splošne do strokovne javnosti) in ponuja pregledno razvrščene raznolike vsebine. Portal je leta 2017 nastal za potrebe jezikovne podpore slovenski skupnosti v Italiji. Za posodabljanje, nadgradnjo in promocijo vsebin skrbijo sodelavke in sodelavci SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik.

Omenjeni projekt je sofinanciralo slovensko ministrstvo za kulturo, izveden pa je bil v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Temeljil je na pripravi novega izvirnega strokovnega gradiva s poudarkom na pouku slovenščine v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji, za katerega je poskrbela skupina učiteljic, nastala je tudi nova znanstvena monografija z naslovom Pogledi na didaktiko slovenščine: pouk slovenščine v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji, avtoric Barbare Baloh in Maje Melinc Mlekuž.