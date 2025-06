Slovence z vseh koncev sveta na Goriško vabi trideset dogodkov

Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu že vrsto let junija prireja niz dogodkov Dobrodošli doma, na katerem se srečajo Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in domovine. Letošnji niz bo potekal na širšem goriškem območju, začel se bo v petek in trajal do 3. julija. Prireditev Dobrodošli doma sta danes predstavila minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in državna sekretarka Vesna Humar.

Kot je uvodoma pojasnil Arčon, si je ministrstvo od začetka vladnega mandata prizadevalo za to, da bi ob letošnji evropski prestolnici kulture v Novi Gorici in Gorici splet dogodkov potekal na tem območju. Ob osrednjem dogodku je omenil zlasti dogodek, ki bo v ponedeljek, 16. junija: takrat bodo kulturne zveze Slovencev v zamejstvu, ob podpori in s sodelovanjem slovenskega Ministrstva za kulturo na Mestni občini Nova Gorica podpisale ustanovno listino zamejske kulturne koordinacije. Poleg Arčona bo ob trenutku podpisa prisotna tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Državna sekretarka Vesna Humar je v nadaljevanju podrobno predstavila spored dogodkov: v treh tednih se bo zvrstilo 30 dogodkov na 16 prizoriščih na Goriškem. Z Uradom bo pri organizaciji srečanja sodelovalo 20 partnerjev iz Slovenije in sosednjih držav, na posameznih prireditvah pa se bo zvrstilo več kot 250 nastopajočih.

Celoten program tukaj.