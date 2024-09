Za uvod Sesljanu tri točke

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA – 1. krog

Sistiana Sesljan – Fiumicello 2:1 (0:1)

Strelca: 2. Ferrazzo; 48. 11-m in 90. Volaš.

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem, Carlevaris, Pelengić, L. Crosato, Toffoli (Romeo), Loggia (Simeoni), T. Leghissa (Francioli), Volaš, Minighini (E. Colja), M. Crosato. Trener: Jurincich.

Rdeč karton: Pelengić.

»Zadovoljen sem s tremi točkami in reakcijo svojih fantov v drugem polčasu,« je po tekmi komentiral trener Fabio Jurincich in dodal: »Pomembno je bilo, da smo začeli na najboljši način. Letošnja sezona bo zelo zahtevna, saj bo na koncu izpadlo kar sedem ekip.«

Fiumicello, ki je v lanski sezoni dvakrat zagodel Krasu, je začel napadalno in je v polno zadel že v drugi minuti, ko je domača obrambna vrsta na umetni travnati površini v Križu zaspala. »Delfini« v prvem polčasu niso igrali dobro. V drugem delu pa se je slika na igrišču spremenila. Menjave trenerja Jurincicha so bile učinkovite in »bomber« Dalibor Volaš je uspel izenačiti v uvodnih minutah drugega polčasa, potem ko si je sam izboril najstrožjo kazen. V nadaljevanju je Sesljan diktiral tempo igre in zmagoviti Volašev gol je padel v izdihljajih srečanja. »Lepo je začeti sezono z dvema goloma, a pomembno je le, da smo zmagali,« je po tekmi dejal napadalec Sesljana Dalibor Volaš.

V prihodnjem krogu bo Sesljan prost. 25. septembra pa čaka »delfine« pokalna tekma v gosteh proti čedajski ekipi Forum Julii.