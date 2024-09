Z rušenjem se nočejo sprijazniti ...

Z rušenjem nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto se nikakor nočejo sprijazniti.

»Pred nekaj dnevi smo vložili prijavo na računsko sodišče, v kratkem se bomo pritožili še na sklep zavoda za varstvo arhitekturne dediščine, ki je ocenilo, da poslopje nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto nima posebne zgodovinske vrednosti, s čimer se nikakor ne strinjamo. Poleg tega bomo v kratkem organizirali vrsto javnih srečanj, na katerih bomo Goričane opozorili, zakaj je treba preprečiti rušenje nekdanje splošne bolnišnice,« pojasnjuje arhitekt Romano Schnabl v imenu odbora občanov, ki nasprotujejo rušenju nekdanje bolnišnice v Ulici Vittorio Veneto, namesto katere goriška občina načrtuje izgradnjo novega šolskega središča za drugostopenjske srednje šole z italijanskim učnim jezikom.

Ne samo bolnišnica

Pred nekaj dnevi je Schnabol v imenu odbora vložil prijavo na računsko sodišče, saj so nasprotniki rušenja prepričani, da gre tudi za veliko potrato javnega denarja. Iz variante št. 52 k prostorskemu načrtu po Schnablovi besedah izhaja, da nameravajo porušiti tudi nekdanjo cerkvico, poslopje zavoda Inail, nekdanjo mrtvašnico in stavbo, v katerem je delovala patološka anatomija.

»Za porušenje nekdanje bolnišnice in vseh ostalih poslopij bo potrebnega več denarja od predvidenega. Samo za porušenje nekdanje bolnišnice, poslopje je vredno med dvanajst do trinajst milijonov evrov, bo potrebnih pet milijonov evrov, ki jim je treba prišteti še sredstva za porušenje cerkvice, stavbe zavoda Inail, mrtvašnice in stavbe patološke anatomije. Nedvomno bo treba več denarja od predvidenih petih milijonov evrov,« ugotavlja Schnabl in napoveduje, da bodo v prihodnjih dneh izpeljali vrsto javnih srečanj, med katerimi bodo opozorili na razne sporne vidike projekta. »Ne smemo pozabiti, da bo rušenje povzročilo tudi kar nekaj težav iz vidika onesnaževanja, ki ga bodo še najbolj občutili v sosednjem Šempetru,« pravi Schnabl, po katerem je spomeniško varstvo ocenilo, da 70 let staro poslopje nima prave zgodovinske vrednosti.

»V resnici gre za šolski primer bolnišničnega poslopja, ki je vredno zaščite,« poudarja goriški arhitekt in pojasnjuje, da se bodo v prihodnjih dneh pritožili tudi na sklep zavoda za varstvo arhitekturne dediščine, saj so prepričani, da je treba nekdanjo bolnišnico ohraniti in jo napolniti z novimi vsebinami s področja zdravstva.

Ne zmeni se na pripombe

Goriški župan Rodolfo Ziberna se na pripombe odbora ne zmeni, saj je prepričan, da poslopje nima prave zgodovinske vrednosti in da njegovo rušenje ne bo povzročilo večjih težav okoliškim prebivalcem.

Med jutrišnjim zasedanjem občinskega sveta bodo vzeli na znanje, da Dežela Furlanija - Julijska krajina nima ugovorov k spremembi prostorskega načrta št. 52. Župan sicer pojasnjuje, da časovni roki rušenja in gradnje kakorkoli niso še dokončno določeni, sicer pričakuje, da bi se prva šola lahko vselila v novo poslopje pred koncem njegovega mandata - to se pravi leta 2027. Schnabl glede rušenja in sploh celotnega postopka ugotavlja, da ni prave transparentnosti in da postopek poteka precej počasi. Z dosedanjim postopkom niso ravno navdušeni niti na ravnateljstvih šol, ki naj bi se selila v novo šolsko središče v Ulici Vittorio Veneto. Na zavodu Galilei-Fermi Pacassi opozarjajo, da jih nihče ni vključil v dogovarjanje okrog gradnje nove šolskega središča v Ulici Vittorio Veneto, medtem ko na ravnateljstvu licejev Alighieri-Slataper-Duca Degli Abruzzi opozarjajo, da bi raje ostali v mestnem središču.

Medtem ko si občina prizadeva za gradnjo novega šolskega središča v Ulici Vittorio Veneto, so v teku dela v Puccinijevi ulici, kjer ob italijanskih šolah gradijo novo telovadnico, medtem ko so v Ulici Diaz s sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost komaj prenovili deset učilnic.