Slovenec popotniški fotograf leta 2022

Slovenski dokumentarni fotograf Matjaž Krivic je prejel prestižno mednarodno fotografsko nagrado Travel Photographer of the Year 2022 (Popotniški fotograf leta 2022) za fotografije, ki jih je posnel v Keniji zadnjim dvem še živečim severnim belim nosoroginjam na svetu in njunemu skrbniku. »Portfelj 33-letne Najin – ene od zadnjih dveh preostalih severnih belih nosorogov na svetu – in njenega oskrbnika, Zacharyja Mutaija, v Keniji, lepo in občutljivo pripoveduje žalostno zgodbo. Slike so nežne in intimne,« je žirija med drugim zapisala v utemeljitvi.

