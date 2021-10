Slovenec v italijanski uniformi, ki ni klonil fašistom

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v začetku julija v Fossoliju pri Carpiju v Emilji-Romagni spomnila internirancev v nacifašističnem taborišču in se njihovim sorodnikom opravičila za povzročeno zlo. »Sramujem se, da so moji rojaki ravnali tako surovo in nasilno,« je dejala Von der Leyen, ki jo je spremljal predsednik evropskega parlamenta David Sassoli. Spominska slovesnost je sovpadala z obletnico pokola (12.7.1944), v katerem so esesovci najprej zverinsko mučili in nato pobili 67 internirancev iz Fossolija. Pokol se je zgodil na bližnjem strelišču v kraju Cibeno, morilci so svoje žrtve izbrali naključno kot maščevanje za smrt šest nemških vojakov, ki so umrli v nekem atentatu v Liguriji.