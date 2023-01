V Sloveniji so včeraj opravili 563 PCR-testov in 3426 hitirh antigenskih testov na novi koronavirus, s katerimi so potrdili 307 novih okužb.

V bolnišnicah se zdravi 123 ljudi (zaradi covida 27, s covidom 78), na intenzivni negi pa je hospitaliziranih 18 pacientov (zaradi covida 8, s covidom 10). V ponedeljek se je v bolnišnicah zdravilo pet oseb več, na intenzivni negi pa se stanje ni spremenilo. Umrli sta dve osebi s potrjeno koronavirusno okužbo.