Slovenija, Hrvaška in Avstrija s skupno promocijsko kampanjo v ZDA

Nacionalne turistične organizacije Slovenije, Avstrije in Hrvaške se letos s prvo skupno promocijsko kampanjo predstavljajo v ZDA. Ta nagovarja predvsem individualne popotnike z višjo kupno močjo, ki iščejo trajnostne potovalne izkušnje s pridihom luksuza, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije (STO).

Kampanja Alps. Adriatic. Amazing., ki se začenja v teh dneh, zajema digitalno oglaševalsko kampanjo v ameriškem potovalnem mediju Conde Nast Traveller, ki s pričakovanimi 12 milijoni ogledov in promocijo na družbenih omrežjih medijskih znamk njegove založniške hiše povečuje prepoznavnost omenjenih destinacij.

Kampanja vključuje tudi skupno promocijo na novembrskem poslovnem dogodku s področja luksuznega turizma v ZDA pod okriljem združenja Signature, so navedli v STO.

»Vsaka država v okviru kampanje izpostavlja svojo edinstveno ponudbo, z osredotočanjem na trajnostna in vključujoča doživetja, ki temeljijo na konceptu počasnega potovanja ter na neokrnjeni naravi, odlični gastronomiji, bogati kulturi in edinstvenem življenjskem slogu,« so pojasnili.

Slovenijo v kampanji predstavljajo kot zeleno srce Evrope, ki združuje živahen urbani utrip in dih jemajočo naravo.

Kampanjo STO, hrvaške turistične organizacije in avstrijske turistične organizacije Österreich Werbung podpira Evropska potovalna komisija in je sofinancirana z evropskimi sredstvi.