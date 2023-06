Slovenija izvoljena v Varnostni svet ZN

Slovenija je bila izvoljena v Varnostni svet Združenih narodov za nestalno članico. Glasovanje se je začelo ob 16. uri po našem času. Izvoljena je bila že v prvem krogu s 153 glasovi. Za izvolitev je bila sicer potrebna dvotretjinska večina 128 glasov. Slovenija je na volitvah premagala Belorusijo, ki se je prav tako potegovala za sedež vzhodnoevropske skupine ZN in je dobila 38 glasov.

Poleg Slovenije so bile v prvem krogu izvoljene tudi Alžirija, Sierra Leone, Južna Koreja in Gvajana. Te bodo svoj sedež zasedle 1. januarja prihodnje leto in bodo nasledile Albanijo, Brazilijo, Gabon, Gano in Združene arabske emirate.

Na današnjem glasovanju novih nestalnih članicah Varnostnega sveta so izvolili pet članic iz štirih regionalnih skupin, pri čemer je bila konkurenca le v vzhodnoevropski skupini, kjer sta se za sedež potegovali Slovenija in Belorusija.

Novoizvoljena peterica bo dveletni mandat prevzela s 1. januarjem. V Varnostnem svetu, najmočnejšem organu ZN, ki skrbi za mednarodni mir in varnost, se bo pridružila petim stalnim članicam - ZDA, Rusiji, Kitajski, Veliki Britaniji in Franciji - ter še petim nestalnim članicam - Ekvador, Japonska, Malta, Švica in Mozambik, ki jim mandat poteče konec prihodnjega leta.