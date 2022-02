Slovenija (skoraj povsod) ukinja pogoj PCT

Slovenska vlada je na današnji dopisni seji po pričakovanjih sprostila del epidemičnih ukrepov. Po besedah zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja bo pogoj PCT od ponedeljka obvezen le še v bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega varstva in v zaporih. Ukinja se tudi samotestiranje v šolah. Kot je danes na novinarski konferenci dejal Poklukar, se prav tako končuje brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi in samotesti. Proračun bo kril brezplačno testiranje le v dejavnostih, kjer se bo to zahtevalo. Ukinja se tudi samotestiranje v šolah, ob še vedno veljavnem ukrepu uporabe zaščitnih mask, razen za veljavne izjeme. Poklukar je ob tem vse ljudi pozval, naj kljub sprostitvi navedenih ukrepov ravnajo odgovorno.