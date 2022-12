Včeraj so v Sloveniji opravili 987 PCR-testov in 8305 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili 2201 okužb s koronavirusom.

V bolnišnici se je zaradi covida zdravilo 79 pacientov, s covidom pa jih je bilo hospitaliziranih 231. Na intenzivni negi se je zaradi covida zdravilo 25 pacientov, s covidom pa 14. Umrle so še tri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo.